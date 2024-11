Dopo Cagliari, il Bologna cerca conferme con il Lecce 

Dopo il Cagliari, un’altra squadra in lotta per la salvezza, il Lecce, sulla strada del Bologna che cerca conferme oggi allo stadio “Dall’Ara”, a partire dalle ore 15.

«Dobbiamo ottenere continuità», ha tenuto a precisare lo stesso allenatore dei rossoblù emiliani, Vincenzo Italiano. «Dopo una bella prestazione come quella di Cagliari, serve dare più valore alla vittoria. «Possiamo ancora migliorare, perché nel secondo tempo abbiamo un po’ allentato la presa e sappiamo poi cosa è successo a Genova. Vogliamo la vittoria», insiste Italiano, «e se gli occhi sono quelli visti in Sardegna avremo buone possibilità di ottenerla. Anche se troviamo un avversario particolarmente difficile. La classifica non rispecchia i suoi valori, per questo servirà massima attenzione dall’inizio alla fine».

Per il Lecce è stata un settima intensa, diversa, con tre turni di campionato vissuti ad alta intensità. E proprio per questo, forse, il tecnico Luca Gotti, dopo aver parlato al termine della vittoriosa gara contro il Verona, ha preferito restare in silenzio alla vigilia.

