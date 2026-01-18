Dopo anni riapre il campo di Terramaini 

Il campo sportivo di Terramaini, a Pirri, torna finalmente a vivere dopo anni di chiusura. L’impianto, oggi completamente operativo, è dotato di doppia tracciatura per calcio e football americano, tribune per il pubblico e spazi adatti ad accogliere diverse discipline sportive. Un progetto che nasce da lontano e che rappresenta un importante passo avanti per la promozione dello sport in città, grazie alla collaborazione tra Msp Italia, Fidaf e Comune.

«Dopo tante peripezie burocratiche, il 24 dicembre abbiamo ricevuto le chiavi dell’impianto», racconta Alberto Borsetti, presidente regionale Msp Italia. «Abbiamo lavorato a lungo per arrivare a questo risultato. Oggi abbiamo un campo moderno, bello, curato. È uno spazio che appartiene alla comunità».

Fondamentale è stato il ruolo della Fidaf e dei Crusaders Cagliari. «La storia di questo impianto parte dal 2018, quando partecipammo alla manifestazione di interesse insieme a Msp», spiega Emanuele Garziano, presidente dei Crusaders Cagliari e delegato regionale Fidaf. «Dopo anni di lavori, Covid e ostacoli burocratici, finalmente possiamo utilizzare un campo che nasce proprio per il football americano ma che è aperto a tutti».

Il debutto ufficiale del campo è avvenuto con un torneo amatoriale di calcio Msp, mentre la prima gara ufficiale di football americano è prevista tra fine febbraio e marzo. Un nuovo inizio per uno spazio che vuole diventare punto di riferimento sportivo per tutta la città.

RIPRODUZIONE RISERVATA