Dopo anni di stop riapre il consultorio familiare 

Dopo anni a Carloforte è di nuovo attivo il servizio della Asl del Consultorio familiare: mette a disposizione di donne, coppie e famiglie una serie di servizi, con un’equipe formata da ginecologo, ostetrica, assistente sociale, psicologo, infermiere e oss, in base alle richieste che arriveranno da parte dei cittadini.

La sede del consultorio è in via Don Pagani. «Si tratta di un servizio molto importante di cui la nostra comunità ha dovuto fare a meno per diversi anni - dice l’assessora alla Sanità Franca Pina Opisso - ora la Asl ha deciso di riattivare il consultorio che sarà di nuovo disponibile con le sue professionalità. Ogni martedì saranno presenti a Carloforte le figure a cui i cittadini potranno rivolgersi, è un punto di riferimento importante per esigenze diverse». Tra le funzioni principali del consultorio c’è quella di dare risposte alle problematiche sanitarie su maternità, infertilità, contraccezione, certificazione Ivg, menopausa, percorso nascita, garantire visite ginecologiche e ostetriche durante gravidanze fisiologiche, offrire supporto e consulenza psicologica e sociale. «»All’interno del consultorio lo specialista che non sarà presente direttamente in sede è la pediatra, per cui ci si potrà rivolgere a Carbonia - dice l’assessora alla Sanità - per il resto bisognerà prenotare telefonicamente, l’apertura settimanale a Carloforte è fissata il martedì». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA