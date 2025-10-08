Dopo anni di chiusura la biblioteca riapre i battenti 

Dopo anni di chiusura, martedì ha riaperto al pubblico la biblioteca di Cala Gonone. La chiusura era legata ad alcuni lavori di ristrutturazione e di rinnovo dei locali che ora dispongono di nuovi arredi per bambini e studenti. La struttura aprirà i martedì dalle 8.30 alle 12.30 e i giovedì dalle 15.30 alle 18. La riapertura è avvenuta alla presenza della sindaca di Dorgali Angela Testone, dell'amministrazione comunale, e di don Pietro Puggioni che ha dialogato con i bambini delle scuole e ha benedetto la biblioteca. Contenti i colleghi della biblioteca Sebastiano Satta di Nuoroo: «L'apertura di una biblioteca è sempre un giorno di festa per la comunità. Alle colleghe e ai colleghi i nostri migliori auguri di buon lavoro». (g. pit.)

