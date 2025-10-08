VaiOnline
Dorgali.
09 ottobre 2025 alle 00:38

Dopo anni di chiusura la biblioteca riapre i battenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo anni di chiusura, martedì ha riaperto al pubblico la biblioteca di Cala Gonone. La chiusura era legata ad alcuni lavori di ristrutturazione e di rinnovo dei locali che ora dispongono di nuovi arredi per bambini e studenti. La struttura aprirà i martedì dalle 8.30 alle 12.30 e i giovedì dalle 15.30 alle 18. La riapertura è avvenuta alla presenza della sindaca di Dorgali Angela Testone, dell'amministrazione comunale, e di don Pietro Puggioni che ha dialogato con i bambini delle scuole e ha benedetto la biblioteca. Contenti i colleghi della biblioteca Sebastiano Satta di Nuoroo: «L'apertura di una biblioteca è sempre un giorno di festa per la comunità. Alle colleghe e ai colleghi i nostri migliori auguri di buon lavoro». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 