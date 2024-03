Dopo anni di attesa inaugurato il canile comunale “Alba dog” 

Dopo 18 anni di attesa, ieri è stato inaugurato il canile comunale “Alba dog Terralba” il quinto riconosciuto dalla Asl in tutta la provincia. I lavori erano iniziati nel 2006 e solo lo scorso ottobre gli ultimi ostacoli burocratici sono stati superati, permettendo finalmente l'apertura del rifugio per animali abbandonati.

«All’inaugurazione c’è stato un grande riscontro da parte di tutta la comunità di Terralba e non solo, c’erano anche i sindaci di Arcidano e Arborea – racconta Elena Pisu, l’amministratrice della “Bau club onlus”, cooperativa con una consolidata esperienza nella gestione di rifugi per animali abbandonati che ha preso in gestione il canile - L’amministrazione era soddisfatta, ovviamente; per i componenti era un sogno riuscire ad aprire questa struttura, e finora non era stato possibile. Adesso ci metteremo al lavoro per portare avanti tutti i nostri progetti, come quello di creare un’oasi canina annessa a questa struttura».

Attualmente ci sono 60 cani, sono stati trasferiti tutti quelli di Terralba che ospitati nella struttura di Arborea. Nei prossimi giorni sono previsti altri arrivi. Alba Dog Terralba rappresenta un riferimento nella tutela degli animali abbandonati in provincia, offrendo loro un luogo sicuro e accogliente. ( n. s. )

