Dopo anni arriva l’asfalto nuovo 

In questi giorni nelle strade del centro storico c’è un gran fermento. Le macchine bitumatrici vanno e vengono e una task-force di operai si divide da una zona all’altra.

Atteso da decenni, ecco finalmente l’asfalto nuovo di zecca anche nella parte più antica della città, da via Bonaria a via Pola, da via Mameli a via Trento. Tutte strade dove da sempre si conviveva con buche e voragini profonde e dove ormai i residenti avevano perso le speranze di un miglioramento. È il terzo lotto di interventi che porta il bitume in totale in 14 strade tra cui anche via Manara, via Eleonora d’Arborea e via Polonia per citarne qualcuna, e si estenderà anche nel litorale tra le altre nelle vie Dei Mughetti, Dei Nasturzi e Is Ammostus.

Gioie e dolori

Lavori conclusi in via Bonaria dove ieri mattina i residenti discutevano tra loro a bordo strada. «Ben fatto» commenta Rosa Muccelli 82 anni, «adesso però dovrebbero allargare il marciapiede, perché noi siamo anziani e sennò dove passiamo? I dissuasori che c’erano prima non vanno bene anche perché li tolgono per poter parcheggiare. Io ho paura a camminare. Se fanno le cose le devono fare bene». Più soddisfatta Elena Moi 80 anni: «Abito proprio all’incrocio con via De Candia e sono molto contenta che abbiano asfaltato via Bonaria, perché prima proprio rischiavi di romperti l’osso del collo». A passo svelto arriva da piazza Azuni anche Ida Cogoni 83 anni: «Sapete dove abito io? In via Manzoni, la strada più disastrata di Quartu. Ebbene sono lì da 32 anni e in tutto questo tempo hanno fatto due rattoppi due anni fa».

Dubbi e domande

Le macchine bitumatrici ieri mattina erano in azione in via Trento, anche questa logorata da anni di incuria. «Tutto quello che fanno va bene», dice ancora Diego Vacca, «ma ci sono ancora tante strade che si trovano in condizioni pessime, come via Manzoni e via Verga che non sono previste. E poi che dire di quella vergogna che è la strada che porta alla villa romana a Sant’Andrea?».

La colata di asfalto è arrivata anche a Funtan’e ottus tra le vie Pola e Mameli, dove però Gabriella Puddu 63 anni è perplessa. «Aspettiamo e vediamo» dice, «ma secondo me quando piove si allagherà tutto perché non c’è la cunetta. Me ne sono accorta l’altro giorno quando ho lavato l’ingresso è si è formata una pozzanghera». Poco più avanti in via Mameli Maria Teresa Perra 63 anni evidenzia: «Per fortuna adesso via Mameli ha un aspetto più decente perché la città era davvero un disastro con tutte queste buche. E non vi dico i marciapiedi in che stato sono. Io stessa qualche tempo fa sono anche caduta».

La paura

Anche Antonio Locci, 74 anni, e Paolo Sarais 72, hanno dei dubbi: «Tutto bello perché hanno asfaltato. Ma sapete che cosa succedere tra poco? Che arriveranno le ditte della luce, del gas, e della fibra ottica e sfasceranno di nuovo tutto. Ci scommette?».

