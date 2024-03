Dopo 70 anni chiuso il benzinaio 

Dopo 70 anni, l’ex distributore di benzina di Via Nora è stato demolito. Nelle ultime settimane la strada è stata occupata dal cantiere per rimuovere la struttura ed eliminare i serbatoi di carburante ancora presenti sotto il manto stradale. La strada larga ha permesso comunque il transito a doppio senso dei veicoli senza problemi di circolazione.

Il distributore, inattivo dal novembre 2018, è stato una meta fissa per coloro che transitavano per le strade di Pula. L’ultimo proprietario, Franco Macis ,65 anni, era conosciuto da tutti in paese per la sua simpatia e generosità. Nel 2016, Franco Macis è stato protagonista di una tentata rapina da parte di due persone che gli puntarono una pistola senza riuscire a portar via il bottino. L’accaduto creò molto scalpore in paese, ma i carabinieri di Pula riuscirono ad arrestare i banditi.

I lavori per la rimozione della struttura e dei serbatoi sono stati terminati pochi giorni fa, e Via Nora è tornata ad essere percorribile senza intoppi nei due sensi di marcia. (f. c.)

