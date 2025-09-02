Dopo 7 anni riapre la chiesa «Sarà un luogo di preghiera ma anche di aggregazione» 

Dopo quasi sette anni di chiusura la comunità di Sant’Avendrace ha riabbracciato la sua chiesa. La riapertura di ieri, alla presenza dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, segna il ritorno a un luogo di culto ma anche di aggregazione e memoria, punto di riferimento per l’intero quartiere.

La ripartenza

«Siamo contenti ed entusiasti di questa possibilità. È un nuovo inizio, ci impegniamo a vivere la nostra vita comunitaria, con la chiesa ritrovata a servizio del quartiere e della città», dice il parroco don Alessandro Simula. «La chiesa non è solo una struttura di culto, è la casa della comunità che la vive e in essa prega il Signore risorto». Grande emozione anche tra i giovani e il gruppo scout. «Per noi è un momento emozionante dopo 7 anni di difficoltà», racconta Giovanni Aloe, capo gruppo scout che da anni segue i ragazzi. «È un luogo di aggregazione e di gioia per poterci ritrovare nella nostra storica chiesa con bambini, ragazzi e famiglie. Noi viviamo la messa come un momento di festa, di comunione. I sentimenti sono di gratitudine per essere rientrati nella nostra casa». Alla soddisfazione si aggiunge la speranza di una nuova vitalità e di unione del quartiere. «La comunità si è disgregata perché i lavori sono iniziati nel 2008», ricorda Chicco Pusceddu, vice presidente del consiglio pastorale. «Speriamo di avere ogni giorno almeno un quinto delle persone che ci sono oggi. È importante riappropriarsi di casa nostra, utilizzare le strutture parrocchiali e l’oratorio. Sono stati trovati circa 200 seppellimenti che andranno studiati. Pensiamo di fare un elenco dei fedeli che riposano in chiesa, così teniamo viva la memoria di un quartiere che dagli anni ‘70 ha vissuto grandi trasformazioni».

Gioie e dolori

La messa inaugurale di ieri sera è stata anche occasione per rilanciare l’impegno comunitario. «Questo luogo raccoglie le gioie e i dolori dell’intera comunità», sottolinea ancora don Simula. «Riaprire il tempio significa molto di più: da secoli è il centro del quartiere, di socialità e condivisione. Diventerà anche un polo archeologico significativo. Una richiesta: non dimenticate questo quartiere, merita attenzione e cura da parte dell’amministrazione». Parole condivise da monsignor Baturi: «La fede sa riconoscere il filo rosso che tiene unite le vicende dell’uomo, della comunità e della chiesa. La gioia di questa ritrovata casa diventi domanda di perdono, capace di sanare le ferite del cuore».



