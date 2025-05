Dopo 53 anni la sonda torna ma si perde 

Roma. Progettata per raggiungere Venere, dove non è mai arrivata, la sonda sovietica Roskomos è tornata sulla Terra dopo essere rimasta in orbita per 53 anni. Che sia rientrata nell’atmosfera è sicuro, ma capire dove è un rebus. Per l’agenzia spaziale russa Roscosmos il rientro sarebbe avvenuto nell’oceano Indiano, ma secondo la Us Space Force sul Pacifico: un rompicapo. L’ultimo avvistamento sull’Europa è avvenuto alle 8.04 con un’incertezza di più o meno 20 minuti, secondo il Consorzio Europeo Space Surveillance and Tracking (Eu-Sst), di cui fa parte il Centro dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico, responsabile dei servizi di “Re-Entry” e “Fragmentation”. «La stima della Us Space Force ha tardato rispetto al solito e indica che il rientro sarebbe avvenuto alle 7.32 italiane più o meno 12 minuti sul Pacifico meridionale, ossia dal lato opposto rispetto alle stime russe», osserva Luciano Anselmo, esperto di dinamica spaziale e associato dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Cnr.

