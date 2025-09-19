Dopo 50 anni di degrado inizia la riqualificazione nell’ex asilo delle madri  

Lavori di riqualificazione al via nell'ex asilo “Casa delle Madri”, tra via Bacaredda e via Paoli. Lo storico edificio di proprietà comunale, chiuso e abbandonato al degrado da quasi mezzo secolo, sarà finalmente messo in sicurezza grazie ad un finanziamento ad hoc di circa 120 mila euro e poi ristrutturato, al costo stimato di 2 milioni, per ospitare in futuro mini-alloggi per anziani al piano superiore e un centro diurno al piano terra a beneficio degli abitanti di San Benedetto e Villanova.

Partono i lavori

Il cantiere ha preso avvio da alcuni giorni dalla parte di via Paoli, già transennata nello stesso punto in cui, il 16 maggio scorso, un grosso albero cresciuto senza controllo nel giardino abbandonato si era rovinosamente abbattuto sulla strada danneggiando il muro di cinta dell’ex asilo e diverse automobili in sosta, fortunatamente senza ferire nessuno. Un episodio inquietante che aveva posto ulteriormente l’accento sulla gravità della situazione e sull'urgenza di un intervento, spingendo così il Comune ad imprimere un’accelerata all'iter burocratico per la messa in sicurezza.

L’ex “Casa delle Madri” - con ingresso principale da via Bacaredda (attiguo alla banca) -rinascerà quindi a nuova vita, senza peraltro perdere la sua originaria funzione sociale. «Un intervento che consideriamo di importanza strategica», ricorda l’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini), «al punto che il recupero dello stabile risulta inserito anche nel Documento unico di programmazione, mentre la copertura finanziaria è subito arrivata grazie ai Fondi per lo sviluppo e la coesione».

La storia

Primo esempio in città di “asilo nido popolare”, inaugurato agli inizi del Novecento e rimasto in funzione fin quasi agli anni Ottanta, un tempo era gestito delle suore Vincenziane, ma dopo l'addio delle Figlie della Carità il grande edificio con giardino interno e terrazza è rimasto chiuso ed inutilizzato, subendo nel corso del tempo anche diversi tentativi di occupazione abusiva. «In futuro ospiterà monolocali destinati a persone anziane al fine di ottimizzare l’attuale gestione degli alloggi popolari in città e anche un centro diurno per offrire nuovi servizi alla cittadinanza», sottolinea l'esponente della Giunta Zedda. L’obiettivo dichiarato, insomma, è «recuperare al più presto lo spazio e restituirlo alla pubblica fruizione». Anche in considerazione della sua posizione centralissima, tra le piazze Galilei e Garibaldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA