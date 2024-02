Dopo 5 edizioni: «Anni meravigliosi ma ora basta così» 

Amadeus nella storia del Festival di Sanremo: il 67.8 per cento messo a segno dalla serata delle cover è il record per il venerdì dei festival dell'era Auditel, dal 1987. Lo share schizza all'81 per cento sui giovani dai 15 ai 24 anni e la media delle quattro serate vola al 63 per cento. Numeri impressionanti nel mondo multipiattaforma, e difficili da replicare in futuro.

«Sarebbe impossibile anche per me superarmi, ma come io ho fatto il mio Festival, chi arriverà dopo farà il suo. E gli auguro di farlo bene, perché io amo Sanremo», sottolinea il direttore artistico che - ribadisce - chiuderà il suo ciclo di 5 edizioni consecutive. «Sono strafelice di questa settimana, di questi anni, del mio gruppo fantastico», sorride, con Fiorello accanto. «Rosario è mio fratello da 38 anni, senza di lui non avrei potuto fare nessuna edizione, è stato fondamentale in tantissimi momenti. Ma uno dei più grandi motivi di orgoglio è aver portato così tanti giovani a vedere di nuovo Sanremo: era il mio obiettivo fin dal primo Festival».

RIPRODUZIONE RISERVATA