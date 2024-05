«Dopo 5 anni di grande lavoro festeggiamo la promozione»  

Grande festa a Marrubiu per la promozione della squadra di calcio in Seconda categoria. Decisivo il successo nell’ultima giornata contro la Nikeyon Suni. «Sicuramente è la vittoria di tutti – commenta Claudio Baroni, vicepresidente del Marrubiu – che nasce da quando è stata costituita la società. Allora sono state messe le fondamenta, dopo 5 anni è arrivata la promozione. È una vittoria dell’intero gruppo, società, giocatori, staff tecnico e sostenitori, nessuno escluso». Un organico composto da 30 giocatori, guidati dal tecnico, Salvatore Fadda. «Penso che il salto di categoria – commenta l’assessore Matteo Ciccu - sia il giusto merito per il lavoro che questa società ha portato avanti da parecchi anni». ( g. pa. )

