Dopo 40 anni si fermano le ambulanze dell’Avis 

Le ambulanze dei soccorritori dell’Avis non viaggiano più. Gli oramai ex volontari di “Alpha 103” salutano la città dopo 40 anni di missioni e lo fanno con non poco dispiacere perché «costretti» da decisioni altrui. «La nostra situazione», raccontano nella pagina Fb dell’associazione, «è umanamente triste e senza senso. Alcuni componenti del consiglio direttivo dell’Avis comunale di Cagliari, in maniera incomprensibile e dettata solo su una supposta insostenibilità economica, tra l’altro non provata, e su una interpretazione del tutto strumentale in merito alla missione esclusiva dell’associazione intesa solo nella raccolta del sangue, hanno pensato di prendere una decisione completamente scellerata e vuota di ogni sentimento di volontariato: chiudere dopo quarant’anni il servizio di sanitario-emergenza del volontari del soccorso».

I soccorritori dell’Avis comunale insieme alla Misericordia di Cagliari, sono stati «i pionieri del futuro servizio di soccorso con ambulanze, quando i soccorritori non indossavano ancora le divise. E ancora non esisteva il sistema 118». Nessuna polemica verso la missione dell’Avis «la raccolta di sangue, assolutamente necessaria in particolare nella nostra regione. Ma non può passare in secondo piano l’attività del soccorso sanitario fornito in maniera assolutamente gratuita, con altissimo spirito di sacrificio, dedizione e, alcune volte, togliendo del tempo alla propria famiglia».

Per i volontari «ritenere il servizio offerto dai soccorritori del soccorso non prevalente ed un peso è inaccettabile e povero di spirito di volontariato. Togliere alla città di Cagliari una delle prime associazioni di volontari del soccorso è indecoroso». Ora la parola fine. Con una lunga scia di polemiche. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA