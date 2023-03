«Dopo 40 anni finalmente avremo il Puc»  

«Il Comune di Villasor non ha un Piano urbanistico comunale. Siamo indietro di trent'anni almeno ma le cose sono pronte a cambiare». È l'annuncio del sindaco Massimo Pinna che, dopo l'ultimo Consiglio comunale, parla del documento (non ancora completato) che regolerà la trasformazione urbana nel territorio. Un argomento che non manca di creare polemiche con il secondo protagonista politico sorrese, l'ex sindaco ed ex alleato Efisio Pisano, ora in minoranza: «Puc gestito in maniera superficiale in queste prime fasi».

Le motivazioni

Ma cosa cambierà per gli abitanti, presenti e futuri? «Avere un Puc dopo 40 anni è una cosa importantissima», spiega Pinna, «determinerà lo sviluppo economico, ma anche sociale, del nostro territorio. Fa parte delle nostre linee programmatiche. Verranno date regole urbanistiche e verranno ricucite alcune aree vincolate, come per esempio quelle del piano stralcio fluviale». Il sindaco si concentra anche sui servizi «che oggi mancano e che un domani serviranno e ci dovranno essere», aggiunge. «Il Comune sta crescendo: penso alla scuola di volo dell'Aeronautica, per esempio. La base è all'ottanta per cento nel nostro territorio, è logico pensare che porterà tanti nuovi abitanti e posti di lavoro di riflesso» . Ma spazio anche per nuove aree: «Cerchiamo nuove lottizzazioni. Negli ultimi anni tanti compaesani hanno abbandonato il territorio per mancanza di spazi. I giovani devono poter scegliere di rimanere o di trasferirsi nel nostro paese». Le tempistiche non saranno immediate però: «Su un totale di dieci fasi, siamo alla terza: tutto è partito con una delibera dello scorso anno. Ora stiamo lavorando attivamente. In circa due o tre anni dovremmo farcela. Lo aspettiamo dagli anni '80, nel mentre abbiamo usato un piano di fabbricazione modificato diverse volte negli ultimi anni».

La minoranza

Meno entusiasta il consigliere d'opposizione Efisio Pisano: «Gli amministratori sono poco meticolosi con il Puc: i “sintomi” li abbiamo percepiti all'ultimo Consiglio comunale. Nessun interesse per gli argomenti proposti da noi. Abbiamo chiesto al sindaco qualche informazione, tra cui alcune spiegazioni sui piani per la fabbrica dell'ex zuccherificio. Tutto secretato, brutto segno».