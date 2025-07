Dopo 32 anni arriva il piano degli impianti pubblicitari 

Primo via libera del Consiglio comunale al piano degli impianti pubblicitari in città. Il parlamentino di via Porcu nei giorni scorsi ha votato il recepimento delle osservazioni - quattordici in tutto - presentate dagli operatori del settore, in attesa del parere della Tutela del paesaggio della Regione e l’ultimo sì in Comune per l’adozione definitiva del piano. «Dopo anni e tanto abusivismo, finalmente abbiamo uno strumento che ci consentirà di mettere ordine anche in questo settore», spiega il vicesindaco Tore Sanna. La nuova pianificazione pubblicitaria in città era attesa dal 1993, da quando è scattato l’obbligo per i Comuni con più di 20mila abitanti di dotarsi di un proprio piano. Da allora sono passati più di trent’anni, tanto che nel 2020 la Regione ha nominato un commissario ad acta per la redazione e approvazione dei documenti necessari. «È stato il punto di partenza per proseguire con l’iter e la definizione degli atti», aggiunge Sanna.

Al lavoro da tempo ci sono gli uffici tecnici del Comune, con la collaborazione di un legale, e la commissione Urbanistica. «Si tratta di un comparto molto particolare dove una pianificazione era necessaria per mettere fine a situazioni di disordine», le parole del presidente Stefano Busonera durante la discussione in Consiglio.

