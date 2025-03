Dopo 30 anni esce di scena l’allenatrice Maccarani 

«E' un nuovo inizio». Lo ha ripetuto più volte Andrea Facci, neo presidente della Federginnastica, nella sua prima uscita ufficiale dopo il consiglio federale a Roma. Un consiglio con una notizia più rumorosa di altre perché dopo trent’anni si conclude l'esperienza di Emanuela Maccarani a guida della nazionale. A ricoprire il ruolo di direttore tecnico ad interim fino al 30 giugno sarà lo stesso numero 1 della Fgi, mentre tutte le altre direzioni tecniche sono state prorogate fino alla stessa data. Unica eccezione, dunque, la Maccarani, con il consiglio che ha votato all'unanimità la risoluzione anticipata del contratto da allenatrice. «Riteniamo che il ciclo sia esaurito, ringraziamo Emanuela per i suoi successi, ma ora guardiamo al futuro», le parole di Facci nello spiegare la scelta che «arriva a prescindere dalle note vicende».

Il caso

Il chiaro riferimento è al caso che nell'ottobre 2022 ha travolto la Federginnastica con la denuncia di due ex ginnaste, Anna Basta e Nina Corradini, alla Maccarani per abusi psicologici. La giustizia federale ammonì l'allora dt azzurra e prosciolse la sua assistente Tishina, mentre quella ordinaria, con la Procura di Monza, ha chiesto che si vada a processo. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, anche sul fronte del processo sportivo, riaperto dopo esser emersi fatti nuovi e con la federazione che nei prossimi giorni aprirà un bando per il ruolo di nuovo procuratore federale, dopo la rimozione di Michele Rossetti che in alcune intercettazioni insultava le ginnaste che avevano denunciato la Maccarani.

RIPRODUZIONE RISERVATA