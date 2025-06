«Dopo 3 anni riavremo i nostri beni» 

Sembra avviarsi verso la conclusione la lunga e controversa vicenda che vedeva contrapposte l’associazione “Cultura e arte Marrubiu” e l’amministrazione comunale. «Dopo tre anni di attesa, solleciti e azioni legali – annuncia la presidente, Luisa Falqui - giovedì 26 inizierà la restituzione degli oggetti prestati per allestire la mostra etnografica curata in collaborazione con l’archeologo Paolo Pinna e l’ex amministrazione guidata da Andrea Santucciu. Erano pezzi di vita prestati con generosità dai cittadini per essere condivisi e valorizzati. Ora vogliamo verificarne lo stato».

Tutto è iniziato con l’insediamento della nuova amministrazione nell’ottobre 2020. «Da allora – sottolinea la presidente - ci è stato impedito l’accesso al museo e la restituzione dei beni ai legittimi proprietari. Lettere, richieste verbali e comunicazioni ufficiali non avevano trovato riscontro. Mai ci saremmo aspettati un simile atteggiamento». Il sindaco Luca Corrias aveva già chiarito i termini della questione: «Lo scorso 15 febbraio la Giunta ha deliberato la restituzione degli oggetti. Prima, però era stato necessario redigere un inventario, come richiesto dalla Soprintendenza: un atto dovuto, svolto nel rispetto di tutti». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA