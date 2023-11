Dopo 28 mesi dal rogo arrivano gli indennizzi per 368 hobbisti 

Via libera per i ristori agli agricoltori hobbisti cuglieritani. Finalmente 28 mesi dopo lo sciagurato rogo arrivano gli indennizzi per 368 coltivatori che hanno visto andare in fumo le colture o danneggiati recinzioni, muretti a secco e beni immobili. In totale 2 milioni e 123mila euro. La graduatoria però è provvisoria in attesa di ulteriori verifiche da parte di Laore su alcune pratiche che hanno fatto emergere incoerenze nelle perimetrazioni di particelle esterne alle aree bruciate.

L’Agenzia comunque effettuerà dei controlli a campione, come da ordinanza, pari a un 20% delle istanze, e se dovessero dare esito negativo provvederà alla revoca del contributo dandone comunicazione alla direzione generale della Protezione civile. Dopo una logorante attesa ecco ora le risorse fondamentali per ridare slancio alle attività olivicola e viticola annientate dai terribili roghi.

Il sindaco, Andrea Loche, precisa: «Finalmente possiamo erogare i ristori dopo un lungo travaglio, necessario per tutte le verifiche. Questo risultato era uno degli obiettivi amministrativi che ci siamo prefissati a inizio legislatura . Un indennizzo che, seppure non ripagherà interamente i danni subiti, consentirà di riprendere le attività e non abbandonare il territorio». ( j. p. )

