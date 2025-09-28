VaiOnline
Dopo 25 anni Grande Fratello ritorna alle origini 

«All'inizio ho avuto paura all'idea di tornare a condurre un reality in diretta dopo 14 anni: mi sono chiesta, sarà come andare in bicicletta? Ma ora sono carica a mille». Lo spirito è quello entusiasta di sempre: Simona Ventura è pronta a tuffarsi nell’avventura del “Grande Fratello”, da oggi in prima serata su Canale 5, per un'edizione che definisce «back to the future».

«Si torna all'antico perché i concorrenti saranno persone comuni, ma di oggi, quindi completamente diverse rispetto alla prima edizione di 25 anni fa: oggi siamo tutti sui social, la percezione di noi stessi e degli altri è completamente cambiata. Ma anche a distanza di tanti anni il “Grande Fratello” è ancora in grado di rappresentare l'Italia: è nato come esperimento sociale capace di cadenzare i momenti della nostra vita televisiva e sono convinta che lo sarà ancora». Sottolinea la conduttrice: «Viviamo in un momento terribile, è sotto gli occhi di tutti. Mi dà talmente dolore quello che sta accadendo a Gaza che parlarne, espormi in prima persona mi sembra irrispettoso. Ma la Casa non sarà isolata dal mondo: parleremo di quello che sta accadendo, anche se a modo nostro. E soprattutto ci sono storie legate alle crisi di questi tempi: in particolare, entrerà come concorrente un turco siriano, che ha vissuto sulla sua pelle il dramma della migrazione ma ha saputo riprendere in mano la sua vita».

In generale, la scelta del cast «punta a raccontare storie di persone di diversa provenienza ed estrazione sociale che, come salmoni controcorrente, invece di seguire la scia, hanno abbracciato i loro sogni, si sono sacrificate per realizzarli, hanno messo in campo un piano B».

