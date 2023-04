Dopo 21 anni apre la nuova chiesa 

E domenica il progetto della Diocesi di Ales-Terralba e del Comune può dirsi concluso. «A me è toccata la parte finale – prosegue Marchi - il privilegio di chiudere il percorso e inaugurare l’opera, ma senza il lavoro di chi mi ha preceduto, oggi non saremo qui. Domenica sarà il momento ufficiale in cui i bàinesi entreranno nella loro nuova casa e chiaramente l’attesa ha creato una grande aspettativa. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera».

Il 30 aprile 2023 sarà una data da ricordare per Villa Verde e non solo. Domenica infatti verrà inaugurata la nuova chiesa parrocchiale. Alle 17.30 si terrà la cerimonia di dedicazione della nuova parrocchia alla Beata Vergine Assunta. «Una giornata di festa – afferma il sindaco, Sandro Marchi - un appuntamento storico per la nostra piccola comunità». Che dal 2002 non aveva più la sua chiesa.

La storia

Fin subito dopo la costruzione (1958) il primo edificio di culto aveva manifestato segni di importanti cedimenti. Nel 2002 venne chiusa per il crollo di intonaco durante una funzione religiosa e cinque anni dopo il Consiglio comunale decise di demolirla. Nel 2015 arrivò il contributo della Cei di un milione e 141mila euro (altri 350mila vennero stanziati dal Comune), nel 2016 l’approvazione del progetto esecutivo e l’inizio dei lavori.

Il sindaco

E domenica il progetto della Diocesi di Ales-Terralba e del Comune può dirsi concluso. «A me è toccata la parte finale – prosegue Marchi - il privilegio di chiudere il percorso e inaugurare l’opera, ma senza il lavoro di chi mi ha preceduto, oggi non saremo qui. Domenica sarà il momento ufficiale in cui i bàinesi entreranno nella loro nuova casa e chiaramente l’attesa ha creato una grande aspettativa. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera».

Edificio moderno

La nuova chiesa è stata costruita nello stesso punto del paese che per oltre cinquant’anni ha ospitato la vecchia. «Credo – conclude Marchi - che si tratti di un’opera costruita nel presente ma guardando al futuro, come è giusto che sia per un’opera che deve assolvere il suo compito per molto tempo. Da sindaco faccio un augurio a tutti nella certezza che la nuova chiesa sarà sempre un luogo aperto a tutti».

L’arcivescovo

Padre Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo della diocesi di Ales-Terralba, ha affermato: «Domenica sarà un momento forte per la comunità ecclesiale di Villa Verde e per tutta la diocesi. Quando si costruisce una nuova chiesa ci sono diversi desideri ed aspettative. Quello che la Chiesa ci chiede è che i nuovi edifici religiosi siano situati nel contesto storico in cui viviamo perché la fede va espressa, vissuta e manifestata nella contemporaneità e nell’attualità. Ora tocca alla comunità fare propria questa casa di Dio e renderla accogliente».

