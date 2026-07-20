Dopo 20 giorni tolti i sigilli al palco di Tharros 

Venti giorni fa, durante la serata di apertura della stagione estiva, nel teatro di Tharros una musicista di 14 anni è precipitata dal palco facendo un volo di quattro metri. E da quel giorno sono scattati i sigilli ed è stata avviata l’inchiesta della magistratura oristanese per capire le cause che hanno portato a quell’incidente.

Ieri, dopo che la Fondazione Mont’e Prama ha dirottato diversi spettacoli in altra location, è arrivata invece la notizia che oggi alle 21 Johnny Marr è il protagonista proprio al teatro di Tharros per uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “I Giganti dell’Arte”, promossa nell’ambito dell’Estate di Mont’e Prama 2026.

«Chitarrista, autore e compositore, Marr è una delle personalità più influenti emerse dalla scena musicale britannica degli anni Ottanta. Cofondatore dei The Smiths, insieme a Morrissey contribuì a definire l’identità sonora della band attraverso uno stile chitarristico immediatamente riconoscibile: melodico, brillante e stratificato, lontano dai modelli dominanti del rock dell’epoca. Una ricerca musicale che ha lasciato un’impronta profonda sull’indie rock e sulle generazioni di musicisti successive», scrivono gli organizzatori in una nota. Da oggi quindi il palco a Tharros torna disponibile e riprenderà ad ospitare i concerti.

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