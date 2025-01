Dopo 20 giorni riparte l’Anagrafe 

Riapre oggi l’ufficio Anagrafe del Comune di Serramanna chiuso dal 18 dicembre a causa, parole del sindaco Gabriele Littera, «di gravi carenze di personale». La chiusura di Anagrafe e Stato civile – disposta dal primo cittadino – si sarebbe dovuta concludere il 7 gennaio, ma i disagi si sono protratti più a lungo.

Per arginare il problema della carenza in organico il Comune ha pubblicato ben 8 bandi di mobilità volontaria per l’assunzione di altrettante figure professionali. «Questa ultima chiusura si riferisce solo all’ufficio Anagrafe, anche se poi dall’altro ieri stiamo comunque redigendo buona parte degli atti. Da lunedì si riprende anche con il rilascio delle carte di identità», così commenta il sindaco l’ultima ordinanza di chiusura degli uffici, nei giorni 8, 9 e 10 gennaio. ( ig. pil. )

