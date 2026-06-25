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Il festival/1.
26 giugno 2026 alle 01:20

Dopo 20 anni, siamo ancora “L’Isola delle storie” 

Gli scrittori Farian Sabahi, Joanna Bator, Eshkol Nevo, Widad Tamimi tra i divi internazionali 

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Per quattro giorni Gavoi tornerà a essere cuore della cultura nel centro Sardegna. Dal 2 al 5 luglio, tra vicoli, piazze e giardini si alterneranno libri, musica, attualità e riflessioni con “L’Isola delle storie”, il festival letterario che quest'anno ha raggiunto il traguardo delle 20 edizioni. L’edizione 2026 si aprirà il 2 luglio alle 21.30 nel Giardino Comunale con l'inaugurazione ufficiale e, a seguire, lo spettacolo “Carapace” di Roy Paci, un viaggio musicale e autobiografico.

“Dal balcone”

Da venerdì a domenica, dalle 10.30, il festival seguirà il suo tradizionale percorso nei diversi spazi del paese. Le mattine si apriranno con “Dal balcone. Universi al femminile”, dedicato alle voci e alle scritture femminili. Tra le protagoniste Maria Attanasio, finalista al Premio Strega 2026 con “La rosa inversa”, Sarah Savioli, Elvira Mujčić, Maura Gancitano con Nadeesha Uyangoda, vincitrice del Campiello Opera Prima 2026 con “Acqua sporca”.

“Mezzogiorno di fuoco”

L’attualità internazionale sarà, invece, protagonista in piazza con “Mezzogiorno di fuoco” in compagnia di giornalisti e attivisti. Il 3 luglio Eugenio Cau dialogherà con Pegah Moshir Pour e Farian Sabahi nell’incontro dedicato all’Iran. Il 4 luglio Marta Serafini e la scrittrice ucraina Yaryna Grusha si confronteranno sul racconto della guerra tra Russia e Ucraina. Il 5 luglio, appuntamento con Elena Testi e le trasformazioni geopolitiche del presente.

Che ritmo!

Nel pomeriggio, reading con Saba Anglana e “La signora Meraviglia”, Fabio Genovesi con “Mie magnifiche maestre” e Francesco Pacifico con “La voce del padrone”. Il ciclo “Esercizi di meraviglia”, curato da Tlon, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, proporrà invece dialoghi su fragilità, solitudine digitale, diritti e libertà con Matteo Saudino, Serena Mazzini, Valentina Petrini. Il 3 alle 18.10 dialogo con le scrittrici sarde Graziella Monni e Bibbiana Cau. Ospiti anche Michal Hvorecký, Mattia Insolia e Gabriella Dal Lago e tra gli internazionali attesi figurano Joanna Bator, Eshkol Nevo, Widad Tamimi negli incontri del ciclo “Storie di altri luoghi”, condotti da Elisabetta Bucciarelli. Le serate saranno affidate alla narrazione musicata di Francesco Abate, accompagnato dai musicisti Renzo Cugis, Fabio Farigu e Betti Manca, e all'incontro con Giancarlo De Cataldo. Sabato notte tornerà inoltre il Dopofestival, dedicato all'incontro tra autori e pubblico.

E poi l’arte

Accanto ai libri, anche l'arte e la fotografia. Il Man di Nuoro porterà a Gavoi “Nodi”, il progetto dell'artista e fotografo Marco Ceraglia dedicato allo spopolamento dei piccoli centri sardi. Un omaggio ricorderà la fotografa Daniela Zedda, grande amica del festival. Per le vie del paese troveranno posto anche le installazioni ispirate ai disegni di Angelo Monne e realizzate da Bam Design. C'è posto anche per i più giovani: previsti laboratori, letture, spettacoli e la gara-lettura “Storie in gioco”. Tra gli ospiti del programma ragazzi ci saranno gli scrittori Teo Benedetti e Serenella Quarello, l'illustratore Lucio Schiavon, il collettivo LAN-DE-Sì e Angelo Trofa.

Nel centenario del Nobel, infine, omaggi a Grazia Deledda, a Wisława Szymborska e a Michela Murgia, con letture affidate a Gisella Vacca, Maria Loi, Elena Pau con la musica del Canepa di Sassari.

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