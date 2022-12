Dopo 20 anni ecco il Pala-Marmilla 

La cittadella sportiva a Sanluri è il sogno che diventa realtà dopo un’attesa lunga 20 anni. Ospitato all’interno dell’ex stadio San Martino, accanto al bocciodromo e alla piscina semiolimpionica, tra tanto verde attrezzato a solarium, punti ristoro e area sosta, sorgerà il Palazzetto dello sport. L’avvio dei lavori è fissato a febbraio mentre la chiusura del cantiere è prevista entro il 2023 per un investimento complessivo di due milioni e 850 mila euro. «Un’opera – dice il sindaco Alberto Urpi – importante per la città e per tutti i Comuni dell’Unione Marmilla. Il suo nome di battesimo sarà sicuramente Pala Marmilla».

Il progetto

Il Palasport è l’ultima struttura sportiva che verrà realizzata a Sanluri secondo i principi dalla massima efficienza energetica e della bioedilizia, tra i materiali strutturali la fibra di carbonio. Capace di contenere 700 spettatori, sorgerà nella periferia meridionale della città, in una zona facilmente raggiungibile direttamente dall’ex tracciato della 131. «L’obiettivo – ricorda Urpi – è ambizioso almeno per tre buoni motivi: il binomio vincente sport-salute; una spinta al turismo, volano di economia; il riuso del vecchio impianto sportivo, grazie al piano integrato che di fatto darà vita a una vera e propria cittadella dello sport, la prima nel Medio Campidano che vedrà nei prossimi anni allenarsi e giocare molti atleti». Soddisfatto il presidente dell’Unione Marmilla, Marco Pisanu: «Una struttura come questa, assente nel nostro territorio, offre ottime prospettive per gli sportivi che nel corso degli anni sono diventati sempre più numerosi. Sarà un punto di riferimento per le società di base e contestualmente partenza per quel circuito virtuoso capace di dotarci di uno spazio sportivo completo al servizio dei cittadini e competitivo a livello nazionale e internazionale».

Sport per tutti

Era il 2018 quando l’Accordo quadro di programma tra la Regione, la Provincia del Sud Sardegna e l’Unione dei Comuni della Marmilla dava il via libera all’iter per la realizzazione del “Palazzetto dello sport, struttura polivalente spettacoli” con sede a Sanluri. Opera finanziata con i fondi dei Patti territoriali per un importo di 2.400.000 mila euro, della parte restante di 450.000 mila euro se ne fecero carico i 18 Comuni dell’Unione. Il progetto, affidato a un raggruppamento temporaneo di professionisti, ha determinato l’importo dell’appalto a base di gara in 2.304.646 euro, Iva esclusa. Nell’atto di avvio si legge: «A garanzia della massima celerità, concorrenza e competitività, la gara seguirà la procedura aperta, per via telematica sulla piattaforma SardegnaCat». Fine del travagliato iter di una struttura sportiva per anni inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche di Sanluri e poi improvvisamente cancellata nel 2016, per la difficoltà – si disse allora in Consiglio comunale – a recuperare tre milioni di euro. Due anni dopo, eccola di nuovo. Questa volta condivisa con la Marmilla.