«Dopo 2 anni il rodaggio è finito» 

Il Rendiconto d’esercizio 2023 è passato con sedici voti favorevoli, ma basta leggere tra le righe per capire che nella maggioranza di centrodestra la quiete è solo apparente.

Nell’Aula degli Evangelisti non è sfuggita l’insolita irrequietezza del sindaco, che con toni accesi ha rimarcato la bontà dei risultati raggiunti.

Il malcontento

Più dei mancati complimenti che Massimiliano Sanna si sarebbe aspettato di ricevere anche dalla minoranza per essere riuscito a cancellare il disavanzo, ad aver influito sull’umore del primo cittadino, però, è stata la chiacchierata avuta poco prima dei lavori consiliari, con una buona parte dei gruppi che lo sostengono: tutti tranne Forza Italia.

Udc, Fratelli d’Italia, Partito sardo d’Azione e Oristano al Centro avrebbero chiesto al sindaco maggiore coinvolgimento nelle scelte dell’amministrazione. Un confronto che il consigliere sardista, Gian Michele Guiso derubrica a «normale dialettica politica», negando qualsiasi malcontento.

In realtà però la goccia che ha rischiato di far traboccare il vaso è stata la pubblicazione nell’Albo pretorio dell’avviso pubblico per la selezione del dirigente che dovrà sostituire Valentina Taliagambe (in comando alla Regione) alla guida dei Servizi sociali. Una procedura riservata ai dipendenti del Comune che qualcuno avrebbe preferito fosse aperta agli esterni. Una cosa è certa, nella coalizione che governa il Municipio, anche alla luce della nuova geografia consiliare, è nuovamente tempo di confronti.

«Apprendistato finito»

«Due anni di governo segnano la fine dell’apprendistato, siamo arrivati a una fase in cui è completato il rodaggio di consiglieri e assessori - osserva il capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras - occorre rivedere la comunicazione, finora carente in qualche caso». Più condivisione nelle scelte, insomma. Il giro di boa potrebbe avvenire subito dopo l’appuntamento con le elezioni europee e potrebbe essere accompagnato da una sorta di tagliando anticipato di metà consiliatura.

Il Rendiconto

Il dibattito sul Rendiconto, intanto, ha offerto l’occasione per tracciare un bilancio sull’attività della Giunta. Il documento contabile, illustrato dall’assessore al Bilancio Luca Faedda, si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo per 16 milioni 982mila euro, mentre il patrimonio nettosale a 101 milioni 261mila euro.

Dure critiche sono piovute dalla minoranza sul verde urbano, sui lavori pubblici, sul decoro e sulla gestione del personale e non ha lesinato qualche bacchettata neppure Sergio Locci, consigliere di Aristanis, nonostante il voto favorevole.

«Una delle maggiori difficoltà che abbiamo è l’assenza di interconnessione tra amministratori e tecnici - ha ribadito il consiglieri di maggioranza, Guliano Uras - l’altra carenza riguarda la comunicazione puntuale alla città dei nostri intendimenti: prendiamo a esempio i lavori in piazza Mariano, se non spieghiamo come pensiamo di procedere, se non coinvolgiamo cittadini e commercianti nelle scelte, facciamo un torto a noi stessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA