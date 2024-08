Dopo 19 mesi Murgioni lascia la guida dell’Unione dei Comuni 

Finisce dopo 19 mesi l’esperienza del sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni alla guida dell’Unione dei Comuni del Sarrabus (Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius). La presidenza, in base al regolamento, sarebbe dovuta durare un anno (sino allo scorso 31 dicembre) ma a gennaio si decise per una proroga di sette mesi «sia perché era necessaria una certa continuità nella gestione ma soprattutto perché la richiesta - ricorda Murgioni - era pervenuta dal sindaco di Muravera Salvatore Piu che avrebbe dovuto prendere in mano l’Unione. Lo farà adesso, dopo Ferragosto».

Il sindaco di Castiadas sottolinea che «in questi 19 mesi l’Unione ha ottenuto dei buoni risultati e mi riferisco in particolare al Plus, un servizio che adesso è in grado di camminare sulle proprie gambe grazie anche alla gestione di Cristiana Floris». E poi «abbiamo normalizzato il bilancio, adesso i conti sono a posto». Tutti risultati «che sono frutto di grande sacrificio da parte del personale degli uffici che ringrazio». Proprio l’ufficio ragioneria di Castiadas è al lavoro per chiudere il rendiconto dell’Unione dei Comuni: «Al termine - conclude - il testimone passerà in mano al sindaco di Muravera». Non solo, però, risultati che “uniscono”: il 2024 è anche l’anno che ha segnato la fine del servizio associato della polizia locale del Sarrabus. Dallo scorso primo luglio ogni Comune ha di nuovo i proprio vigili.

