Dopo 180’ emergono già i valori in campo 

Budoni, Ossese e Tempio sono le uniche formazioni a punteggio pieno dopo la seconda giornata del campionato di Eccellenza. Non a caso sono considerate tra le candidate al salto di categoria. Subito dietro c’è il Monastir, da solo a quattro punti, una corazzata del torneo che ha ottenuto il primo successo dopo il pareggio casalingo all’esordio contro il Taloro. Appena centottanta minuti giocati e i valori iniziano a emergere.

L’Ossese di Giacomo Demartis si è aggiudicata la partita di cartello contro l’Alghero. Ai bianconeri è bastato un tempo per archiviare la pratica. Per loro tre gol che si aggiungono ai tre della prima partita. La squadra vanta al momento il miglior attacco.Solo nel finale il Budoni è riuscito a scardinare la difesa del Ghilarza e a prendersi tutta la posta in palio. La retroguardia biancoceleste resta l’unica imbattuta del torneo. Nessun problema infine per il Tempio contro il Barisardo, i galletti di mister Mauro Giorico sono un valido outsider.

Il primo sigillo del Monastir di Marcello Angheleddu è arrivato contro l’ostica Iglesias, che si è arresa soltanto allo scadere. Si è riscattato il bomber Andrea Cocco, che ha realizzato il gol vittoria su rigore. Nella prima giornata l’ex del Cagliari aveva invece fallito il tiro dagli undici metri.

Sorride la Ferrini Cagliari, che si è sbarazzata del San Teodoro conquistando i primi tre punti. I teodorini restano ancora a quota “zero” in compagnia del Li Punti. Due squadre che, come il Carbonia, non hanno ancora segnato la prima rete in campionato. I sassaresi si sono dovuti arrendere al Calangianu, i minerari hanno pareggiato nell’anticipo di sabato contro il Taloro. I gavoesi sono gli unici ad aver chiuso col segno “x” entrambi gli incontri disputati.

Muovono la classifica Villasimius e Nuorese, che all’Is Casas hanno dato spettacolo. Una partita bellissima, ben giocata e dai ritmi altissimi. La squadra di Nicola Manunza per buoni tratti dell’incontro ha espresso un gran calcio, con fraseggi rapidi nello stretto e sfruttando le corsie laterali. La Nuorese non è riuscita a difendere il vantaggio del primo tempo.

Nel prossimo turno spicca l’incontro Monastir-Budoni, compagini che nel mercato estivo hanno investito parecchio e ora sono tra le più accreditate per il salto in Serie D .

