«Dopo 18 anni sono diventato un italiano vero» 

Quasi 18 anni per diventare italiano. «Un italiano vero», per dirla con i versi della canzone di Toto Cutugno: Agia Pal, 41 anni, natali del Punjab, grande stato dell’India, ha giurato sulla Costituzione italiana. Operaio agricolo in una grossa azienda locale, Agia ora è a tutti gli effetti cittadino italiano da qualche giorno, in forza del decreto firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’emozione

«Siamo molto più felici, anche prima mi sentivo italiano, nuraminese, ma ora esserlo diventato ufficialmente è un’emozione grandissima», sorride Agia: «Sono un italiano, un italiano vero: tutti abbiamo cantato questa canzone, ora posso dirlo davvero di essere italiano, e vederlo scritto sul documento mi rende davvero felice», continua Agia, faccione buono e sorriso rassicurante, che a Nuraminis è riuscito nella non facile impresa di mettere tutti d’accordo.

La cerimonia

«Con il decreto del presidente della Repubblica il signor Agia Pal ha prestato giuramento nel palazzo municipale ed è diventato cittadino italiano e soprattutto cittadino nuraminese. A lui e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri di tutta l’Amministrazione comunale»: le parole del sindaco Stefano Anni, hanno aperto ad una sfilza di congratulazioni: «Auguri, se lo meritano: grandi lavoratori»; «Tantissimi auguri Pal, il grande giorno è arrivato»; «Congratulazioni e benvenuti legalmente nella nostra comunità».

La storia

«Io ho impiegato 18 anni», ricorda Agia Pal, che ripercorre le tappe del suo migrare in Europa, prima, e in Italia poi. «Nel 2009 sono arrivato a Parigi con un visto turistico, poi sono arrivato in Italia, a Bergamo, Salerno e poi in Sardegna. La felicità in un piccolo centro del Campidano, Nuraminis: terra di carciofi e asparagi che danno da vivere ad Agia e alla sua famiglia. «Siamo felici, abbiamo trovato gente buona e abbiamo molti amici. Per noi Nuraminis è come una famiglia», certifica anche Sonia Rani, due anni meno del suo Agia, sposata, ricorda l’uomo, «nel 2015 in India dopo 3 lunghi anni di videochiamate».

Il sogno

La vita consiste in piccole grandi cose: «Il lavoro, anche per Sonia, la scuola per il piccolo Ariyan di 8 anni, diventato anche lui cittadino italiano in quanto figlio minore di Agia, l’auto usata». Manca il sogno, forse il più grande: la casa di proprietà. «Speriamo di riuscirci, con il lavoro: ci basta poco, anche una piccola casa», dicono i due.

Il sacrificio, d’altronde, non spaventa Agia, che è già sveglio da tanto quando ogni giorno i rintocchi delle campane della chiesa parrocchiale cominciano a scandire le ore. La casa è a solo qualche passo dall’abside della parrocchia, e lui, insieme al fratello Kumar Parminder, alle 6 del mattino ha già preso la strada dei campi di carciofi o, a seconda della stagione, di asparagi dove da oltre 10 anni si dedicano con perizia e competenza: «Facciamo tutti i lavori, è dura ma ci piace e ora, da cittadino italiano, ho una marcia in più».

