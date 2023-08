Dopo 18 anni la rotatoria sarà realtà 

Esiste una rotatoria, appena abbozzata, tra la Provinciale 54 per Nuraminis e il viale Cimitero (all’altezza dell’ex cantina sociale) che doveva rappresentare il completamento della circonvallazione a est dell’abitato di Serramanna, costata 300 mila euro di soldi pubblici. Un’incompiuta che ora dovrebbe vedere finalmente la luce.

Il programma

«Abbiamo ottenuto 300mila euro di finanziamento dalla Regione che utilizzeremo per completare la rotonda sulla Provinciale e per il completamento della circonvallazione dalla ex cantina sociale al corso Repubblica, all’altezza della caserma dei carabinieri», annuncia il sindaco Gabriele Littera. A distanza di quasi 20 anni dai primi scavi, questa potrebbe essere la volta buona. «Si tratta di un’infrastruttura strategica sulla quale come amministrazione abbiamo puntato dal principio. Insieme al piano asfalti è la trentesima strada su cui interverremo nel 2023. A lavori conclusi sarà evidente quanto riteniamo centrali tutti questi investimenti. Si completa finalmente un anello attorno al paese, si migliora sensibilmente la sicurezza in arrivo da Nuraminis e si decongestiona via Toti da una mole di traffico eccessiva. Tutto questo, ancora una volta, ottenendo risorse e grazie al lavoro di qualità dell'area tecnica», continua Littera che nel 2006, quando le ruspe entrarono in azione nella lingua di terra stratta tra lottizzazione residenziale San Leonardo e l’argine del canale di guardia, era un ragazzino.

I ritardi

Con 300mila euro sarebbero dovuti bastare pochi mesi per realizzare la circonvallazione di Serramanna, strategica perché in grado di spostare il traffico (specie quello dei mezzi pesanti) dal centro, connettendo corso Repubblica, nel lato sud verso Villasor, con corso Europa, direzione Samassi, passando per il viale Cimitero. Strada, banchine, marciapiede e sottoservizi: mancava solo l’asfalto a coprire la carreggiata. E mancava, e manca ancora oggi, la rotatoria che avrebbe dovuto trovare posto al centro del crocevia tra la strada provinciale 54 per Nuraminis. A distanza di 18 anni dall’avvio lavori, tutto è rimasto come allora. Niente rotatoria a contenere le insidie di un incrocio pericolosissimo (nel 2015 un uomo in bicicletta, fermo allo stop, era stato investito e ucciso) e quello che resta dei 500 metri di strada realizzati è letteralmente avvolto dalle erbacce. Il sindaco, che si appresta a mettere la firma sull’accordo con Rfi per la presa in carico delle opere collaterali al raddoppio ferroviario (tra le tante, l’altra, funzionale, circonvallazione nella parte opposta, a ovest, dell’abitato) vuole scrivere la parola fine sull’incompiuta. «Abbiamo i soldi per terminare l’opera e tutto sarà completato dalla presa in carico delle opere del raddoppio ferroviario e dalla viabilità rurale».

