«Dopo 17 anni lascio il Consiglio» 

«Mi dimetto, lascio il Consiglio comunale». La notizia era nell’aria da tempo, da ieri è ufficiale: Efisio Sanna, capogruppo di Oristano Più, si congeda dall’Assemblea civica. Chiude una pagina politica lunga 17 anni, vissuti ininterrottamente tra i banchi dell’aula degli Evangelisti.

La lettera

«Sopraggiunti impegni personali e recenti scelte professionali non mi consentono di dedicare attenzione, tempo, impegno e costanza che la carica di consigliere richiede», si legge nella comunicazione depositata all’ufficio Protocollo. Da qualche mese l’ex candidato sindaco ha ottenuto l’incarico di direttore del cantiere di Formula Ambiente, la società che gestisce la raccolta differenziata. «Compio questa dolorosa scelta - puntualizza - non per presunti conflitti, ma perché consapevole di non poter adempiere completamente al mio ruolo».

In Aula

Voce attiva, propositiva ma anche costruttivamente critica a Palazzo degli Scolopi, Efisio Sanna aveva fatto il suo esordio in Consiglio nel 2007, durante la consiliatura di Angela Nonnis. Era stato eletto nella lista dei Democratici di sinistra a sostegno di Marino Marchi. Nel 2012, nella Giunta Tendas, sotto il simbolo del Partito democratico ricoprì il ruolo di assessore ai Lavori pubblici e all’ambiente. Cinque anni più tardi, nella tornata elettorale che affidò il Municipio ad Andrea Lutzu, fu il candidato consigliere più votato in assoluto. «Dentro l’Aula ho difeso le mie idee nell’esclusivo interesse di Oristano - scrive - il grande esercizio dell’amministrare una comunità è sapersi riconoscere equipaggio della stessa nave e puntare, anche se da postazioni separate, al bene comune». Un addio alla politica? «Si può servire generosamente la città in tanti modi - conclude Sanna - Di sicuro non sarò in corsa alle prossime Amministrative». Al suo posto Maria Speranza Perra, infermiera con mansione di coordinamento del 118, alla prima esperienza amministrativa. ( m. g. )

