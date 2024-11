Dopo 15 anni d’attesa ennesimo incontro per i lavori sulla SP 67 

Nuova conferenza di servizio per dare il via ai lavori di completamento della strada provinciale che collega Gonnosfanadiga ad Arbus fino alla Statale 196 per la Costa Verde.

Ancora intoppi nella travagliata vicenda che va avanti da 15 anni per la messa in sicurezza di una delle arterie più trafficate del Medio Campidano, un progetto per complessivi due milioni e 680mila euro. Ora i diciotto enti coinvolti hanno tempo fino al 23 dicembre per presentare gli atti necessari alla ripartenza del cantiere, sospeso lo scorso giugno.

«Si tratta – dice l’assessore ai Lavori pubblici di Arbus, Alessandro Pani – di ultimare le opere, finanziate con le economie del ribasso del progetto principale e con altre risorse reperite fra quelle disponibili dell’ente. Nello specifico, si prevede una manutenzione straordinaria del ponte sul rio Terra Maistus, tra cui la sostituzione del guardrail. I lavori saranno eseguiti dalla stessa impresa che si è aggiudicata l’appalto principale e che, inoltre, dovrà eseguire le bitumature in alcuni tratti, come la parte terminale del percorso che s’innesta sulla Statale 196, dove è anche previsto il rifacimento delle piazzole di svincolo». Un tratto che presenta diverse problematiche tali da non garantire la percorribilità in condizioni ottimali di sicurezza, come l’opera sul rio e il posizionamento di barriere di contenimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA