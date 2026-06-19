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San Nicolò d’Arcidano.
20 giugno 2026 alle 00:20

Dopo 14 anni va in Seconda, festa per la squadra di calcio 

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L'Arcidano calcio scrive una delle pagine più belle della sua giovane storia sportiva. Grazie alla vittoria ai calci di rigore contro la Nulese nei playoff, la squadra biancoceleste dopo 14 anni conquista la promozione in Seconda categoria, coronando una stagione straordinaria e riportando entusiasmo in paese. Una grande festa di comunità.

«Ma anche un successo che assume un significato ancora più importante se si guarda al percorso compiuto dalla società - spiega Marco Atzori, uno dei dirigenti - L'Arcidano calcio è nata nel 2020, riportando il calcio in paese dopo diversi anni di assenza. Un progetto costruito con passione, sacrificio e spirito di appartenenza, cresciuto stagione dopo stagione fino al raggiungimento di questo traguardo».

Fin dall'inizio dell'annata, le ambizioni erano chiare. L'ingresso di nuovi soci e dirigenti aveva portato entusiasmo e nuove energie, con un obiettivo dichiarato senza mezzi termini: conquistare il salto di categoria. «Una sfida impegnativa, affrontata con determinazione da tutta la società, dallo staff tecnico ai giocatori - spiega ancora Atzori - La promozione in Seconda categoria rappresenta il premio per il lavoro svolto quest’anno da dirigenti, allenatori, giocatori, collaboratori e volontari». Per la prossima stagione i giocatori e la società chiedono ai cittadini di supportarli ancora di più. ( s. p. )

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