Dopo 13 anni  si torna a ballare 

Per anni è rimasto in silenzio, immerso nella polvere del tempo e nei ricordi di chi, almeno una volta, ci ha ballato fino all’alba. Ora, lo Tsunami è pronto a tornare. La storica discoteca di Pula, simbolo della vita notturna sarda dei primi anni duemila, riaprirà ufficialmente i battenti il 21 giugno, dopo 13 anni di chiusura. A raccogliere il testimone sono Franco e Simone Sulis, rispettivamente padre e figlio, 59enne e 21enne, imprenditori già noti a Pula per la gestione di diverse attività sul territorio. In un’epoca in cui le discoteche stanno scomparendo, è un ritorno raro e atteso nel panorama della movida del sud Sardegna.

La discoteca Tsunami nacque nel 2002 grazie all’intuizione di Simone Palomba, che ne fu il fondatore e il primo gestore. Negli anni successivi il locale passò nelle mani di Sergio Porcedda, imprenditore, Lorenzo Giannuzzi, attuale direttore del Forte Village, Angelo Cerina, medico, e l’ex calciatore Marco Tardelli. I quattro soci hanno lasciato la firma su annate indimenticabili. Per oltre un decennio, la discoteca ha rappresentato un punto di riferimento per l’intrattenimento notturno del sud Sardegna, fino alla chiusura nel 2012. Ora, a distanza di oltre dieci anni, lo Tsunami si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Nel mese di aprile sono iniziati i lavori di restyling della struttura con l’obiettivo di essere pronti per la prima serata del 21 giugno. La riapertura non è solo un ritorno al passato. «Cercheremo di far sì che i giovani di Pula, e anche i turisti, non facciano più la strada per arrivare a Cagliari e passare una serata in discoteca – dice Franco Sulis – Pula non ha una discoteca da ormai tanti anni».

