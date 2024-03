Dopo 10 anni visitabile l’area archeologica 

Sarà l’area archeologica di Vico III Lanusei il sito cittadino visitabile domenica in occasione dell’edizione 2024 delle Giornate del Fai di primavera.

Il sito è venuto alla luce nel 1996 durante i lavori per la costruzione di un edificio privato e lo Stato lo ha recentemente acquisito allo scopo di restituirlo alla collettività. "L’importanza di questa area archeologica risiede nel poter offrire un quadro esauriente della storia e dell'evoluzione della città attraverso i secoli, dall'età punica all’epoca romana, fino al Tardoantico e all’alto medioevo, fino alla costruzione della Manifattura Tabacchi nel XIX secolo”, spiegano gli esperti del Fai.

Il sito è poco noto alla cittadinanza ed è stato aperto al pubblico una sola volta, oltre dieci anni fa. Per questo la Soprintendenza ha scelto di affidare al Fai questa apertura in anteprima, in attesa di una valorizzazione più ampia che permetta una fruizione frequente del bene. L'apertura dell'area archeologica, vista la sua natura di scavo archeologico attualmente attivo, non sarà garantita in caso di pioggia. Per poter accedere al sito sarà necessario un abbigliamento comodo. Non sarà possibile l'accesso alla parte bassa del sito per persone con difficoltà motorie.

