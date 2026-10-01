Dopo 10 anni padre Azara  lascia la parrocchia della Medaglia Miracolosa 

«Durante l’ultima messa ho pianto perché mi sono affezionato alla gente e qui ho stretto relazioni importanti. Non sono Superman, i miracoli li lascio al mio “Capo”. Al contrario conosco i miei limiti e avrei voluto fare di più. Ma vado via comunque sereno perché ho sempre cercato di valorizzare ogni piccolo fiore che cresce nel deserto… o nell’immondizia. E a San Michele di fiori così ce ne sono tanti, belli e meravigliosi: famiglie che si sono riappacificate, coppie tornate insieme, tragedie familiari recuperate, giovani che hanno concluso gli studi o trovato lavoro. Auguro al mio successore di avere la stessa opportunità che ho avuto io di entrare nel cuore di questa gente così verace, che ti dice le cose in faccia e che ho imparato a conoscere e ad apprezzare».

Le emozioni

È un saluto commosso quello che padre Paolo Azara rivolge ai suoi ormai ex parrocchiani. Da alcuni giorni, infatti, il 48enne missionario vincenziano non è più alla guida della popolosa comunità della Medaglia Miracolosa. La sua esperienza (la prima da parroco) si è conclusa in coincidenza della Festa patronale. «Una serata splendida dove non c’è stato alcun problema, a dimostrazione che anche a San Michele si possono fare cose belle e non per forza ci devono essere accoltellamenti o gente che si comporta male. Le persone hanno ballato, cantato, mangiato». Originario di Calangianus, già viceparroco e direttore dell’oratorio dal 2017, Azara era diventato parroco nel 2021, dopo essere stato un militare della Brigata Sassari.

La nuova guida

Ora, dopo 9 anni e 7 mesi complessivi di duro lavoro a San Michele, è stato ritrasferito a Sassari, nella Casa della Missione di viale Italia. Al suo posto è già subentrato padre Antonello Loddi, 57 anni, di Bultei, ex parroco della Medaglia Miracolosa di Milano. «Al mio successore ho fatto fare un giro nel quartiere. Ha potuto vedere tutto, dalle vie più curate a quelle più abbandonate, non ultima piazza San Michele. Il fatto che non riceva lo stesso trattamento di altre piazze cittadine del centro mi rammarica profondamente». E non è il solo problema. «Cagliari, in generale, è una bellissima città e non potrò mai dimenticarla, ma le criticità sono tante, specialmente a San Michele».Un esempio per tutti? L’ex scuola Alagon, in via Abruzzi. «Una situazione assurda, è più di un decennio ormai che attende di essere riqualificata, per non parlare della piscina ecomostro di via Mandrolisai». Da buon vincenziano, padre Paolo difende il rione dei poveri. «Bisognerebbe ripristinare le Circoscrizioni, che erano preziose perché facevano da tramite, e soprattutto ascoltare i problemi, quelli veri, come non avere una casa e sentirsi costretti a doverla occupare. O spacciare perché magari non conosci un’altra strada».

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