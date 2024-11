Doping, Swiatek: un mese di stop 

La polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo, ha accettato una squalifica di un mese per positività alla trimetazidina in occasione di un controllo al di fuori delle competizioni ad agosto del 2024. Lo ha reso noto l'International Tennis Integrity Agency (Itia). E' stata ritenuta credibile la tesi difensiva, secondo cui la positività derivi dalla contaminazione di un regolare farmaco a base di melatonina, venduto in Polonia senza bisogno di prescrizione medica, che Swiatek ha assunto per problemi di jet-lag. Dunque la violazione non è stata ritenuta intenzionale.

L'Itia ha fatto anche sapere che Swiatek è stata già provvisoriamente sospesa tra il 22 settembre e il 4 ottobre scorsi, periodo nel quale ha saltato tre tornei, il Wta 500 di Seul e i Wta 1000 Pechino e Wuhan. Le restano solo altri otto giorni di squalifica, che terminerà il 4 dicembre.

«La peggiore esperienza della mia vita»: in un video sui canali social, la Swiatek ha commentato così la squalifica, «negli ultimi due mesi e mezzo sono stato sottoposta a un severo procedimento Itia, che ha confermato la mia innocenza. L'unico test antidoping positivo nella mia carriera, che ha mostrato un livello incredibilmente basso di una sostanza vietata di cui non avevo mai sentito parlare prima, ha messo in discussione tutto ciò per cui ho lavorato così duramente per tutta la mia vita».

