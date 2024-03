Doping, stangato Pogba: quattro anni di squalifica 

Quattro anni a Paul Pogba: la squalifica per doping è arrivata e rischia di chiudere la carriera del 31enne centrocampista francese della Juventus, che parla di «errore» e promette di depositare subito il ricorso. «Non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping», ha detto dopo la decisione del Tribunale nazionale antidoping, «come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato i miei compagni e sostenitori di nessuna delle squadre per cui ho giocato o contro cui ho giocato».

Se non cambieranno le cose, il suo ritorno in campo è fissato per il settembre 2027, quando avrà quasi 35 anni. Il Polpo ha detto di essere «triste, scioccato e col cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da professionista mi è stato portato via». Il caso è scoppiato l’11 settembre scorso, quando Pogba è stato sospeso in via cautelare a causa della positività riscontrata a un controllo dopo Udinese-Juve del 20 agosto precedente. Le contro analisi di inizio ottobre a Roma hanno confermato i primi risultati, dovuti a un integratore assunto dal calciatore durante le vacanze estive a Miami.

Insieme ai suoi legali, Pogba aveva deciso di non patteggiare una squalifica di due anni ma di dimostrare la propria innocenza. Ora però sono arrivati i quattro anni di stop. E anche il suo rapporto con la Juve, che da settembre garantisce al giocatore il minimo salariale previsto, circa duemila euro al mese, è ai titoli di coda. Didier Deschamps, ct della Francia, ha cercato di consolare il calciatore: «Non immagino neppure un istante che Pogba abbia avuto intenzione di doparsi. Spero con tutto il cuore che tutto possa risolversi».

RIPRODUZIONE RISERVATA