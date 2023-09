Doping, Pogba positivo al testosterone 

Non c'è proprio verso di rivedere in campo Paul Pogba. Ora che sembrava aver superato i problemi fisici che lo avevano tormentato per un anno, ecco che sul centrocampista francese si è abbattuta una nuova tegola: è risultato positivo al doping ed è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping.

I fatti

Un fulmine a ciel sereno, proprio nel giorno in cui aveva rivelato tutta la sua voglia di tornare in pista dopo avere meditato addirittura il ritiro. «Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra: a volte, quand'ero da solo, pensavo “Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio”», le parole del Polpo, «e adesso voglio far rimangiare le parole dei critici: voglio dimostrare che non sono debole». Parole e dichiarazioni uscite a metà mattinata, che però nel pomeriggio sembravano già vecchie di mesi: «Sono state rilevate tracce di testosterone nei controlli cui è stato sottoposto» la notizia che ha sconvolto il mondo della Juventus e, più in generale, di tutto il calcio. Gli esami finiti nel mirino delle indagini sono quelli del post-gara della prima giornata di campionato, a Udine contro i friulani, con il francese che non mise piede in campo alla Dacia Arena. Ora si cercherà di far luce sulla nuova, triste vicenda che riguarda Pogba e che, inevitabilmente, avrà ripercussioni importanti sulla sua carriera. In casi come questi, infatti, c'è il concreto rischio di uno stop anche di quattro anni, se le controanalisi confermeranno la presenza di testosterone, poiché non si tratta di una sostanza prescritta dai medici.

RIPRODUZIONE RISERVATA