Doping nelle palestre: raffica di patteggiamenti 

In otto hanno deciso di patteggiare, uno è stato condannato al termine del processo con rito abbreviato, due sono stati rinviati a giudizio e tre hanno ottenuto la messe alla prova. Si è chiusa così, davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Elisabetta Patrito, l’udienza preliminare nata dall’inchiesta della Procura sul presunto smercio di anabolizzanti tra atleti nel mondo del culturismo. Tra gli indagati erano finiti anche i gestori della palestra real di Assemini, ma anche istruttori, atleti e sportivi di diverse zone dell’Isola. Tra le sostanze smerciate – secondo i pm Nicoletta Mari e Diana Lecca – ci sarebbero stati anche nandrolone, testosterone, ormone della crescita (GH), mesterolone e molti altri farmaci dopanti, tra i quali viagra e cialis.

Le decisioni

Chiuse le indagini dei carabinieri del Nas di Cagliari, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per 14 persone accusate, a vario titolo, di concorso in utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ricettazione e esercizio abusivo della professione di farmacista. Il bodybuilder e personal trainer, Giuliano La Colla, 48 anni di Monserrato, sospettato di aver messo in piedi un commercio di sostanze dopanti e di averle cedute ad atleti di Cagliari, Pula, Assemini, Capoterra, Domus De Maria, Iglesias e Quartu, ha patteggiato una pena in prosecuzione con precedenti condanne: dovrà scontare 5 anni di reclusione. Fabrizio Piroddu (46 anni di Sassari) ha concordato un anno 9 mesi e 10 giorni, mentre l’istruttore Giovanni Corda, 64 anni di Monserrato, ha patteggiato un anno e mezzo. Quattro anni di pena concordata anche per Angelo Mattia Orrù, 33 anni di Domus De Maria; un anno e 4 mesi per Matteo Mulleri, 37 anni di Quartucciu; un anno a Pierluigi Frau, 53 di Carbonia; un anno e mezzo a Samuele Bartolini, 29 di Milano, e 2 anni e 8 mesi a Simone Gastaldi, 41 anni di Cagliari (convertite in 1940 ore di lavori di pubblica utilità). Ha scelto di essere processato con il rito abbreviato Emanuele Serra, 46 anni di Quartu, ed è stato condannato a 6 mesi di reclusione. La gup Patrito ha poi rinviato a giudizio il proprietario e gestore della palestra Real di Assemini, Agostino Marco Onnis, asseminese di 64 anni, assieme a Vanessa Spiri (43 anni di Sassari). La giudice ha poi concesso la messa alla prova a Renzo Broi (46, di Sestu), Nicola Angius (47, Domus De Maria) e Giovanni Carrus (44 anni, di Narbolia).

L’inchiesta

L’inchiesta del Nas dei Carabinieri e della Procura era nata da una precedente operazione che aveva portato al rinvenimento di sostanze dopanti, passate di mano tra un istruttore e un atleta. Dall’esame dei loro telefonini sarebbe emerso il presunto traffico di sostanze dopanti contestato che, secondo la Procura, sarebbe andato avanti dal marzo 2020 al febbraio 2021.

