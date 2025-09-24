VaiOnline
Pula
25 settembre 2025 alle 00:34

Doping e sport, 8 atleti patteggiano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Frequentavano numerose palestre del Cagliaritano e dell’Isola gli atleti finiti nell’inchiesta sul doping nel mondo del culturismo, ma nessuna delle strutture è risultata direttamente coinvolta nel traffico di sostanze anabolizzanti. Terminata l’inchiesta della Procura e del Nas dei carabinieri, i pm Nicoletta Mari e Diana Lecca avevano chiesto il rinvio a giudizio per i 14 atleti e istruttori finiti nel registro degli indagati, accusati di aver messo in piedi uno smercio di medicinali (nandrolone, testosterone, ormone della crescita GH e tanto altro) per migliorare gli allenamenti. Gli atleti coinvolti sono di Assemini, Pula, Iglesias, Cagliari, Domus De Maria, Sassari, Quartucciu e diverse altri centri della Sardegna. Le pene patteggiate per 8 imputati hanno oscillato tra 6 mesi e 5 anni e 8 mesi (anche se in continuazione con altre precedenti condanne). In due hanno scelto il rito ordinario e sono stati rinviati a giudizio, uno è stato condannato a 6 mesi in abbreviato e tre hanno ottenuto la messa alla prova.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 