Doping e sport, 8 atleti patteggiano 

Frequentavano numerose palestre del Cagliaritano e dell’Isola gli atleti finiti nell’inchiesta sul doping nel mondo del culturismo, ma nessuna delle strutture è risultata direttamente coinvolta nel traffico di sostanze anabolizzanti. Terminata l’inchiesta della Procura e del Nas dei carabinieri, i pm Nicoletta Mari e Diana Lecca avevano chiesto il rinvio a giudizio per i 14 atleti e istruttori finiti nel registro degli indagati, accusati di aver messo in piedi uno smercio di medicinali (nandrolone, testosterone, ormone della crescita GH e tanto altro) per migliorare gli allenamenti. Gli atleti coinvolti sono di Assemini, Pula, Iglesias, Cagliari, Domus De Maria, Sassari, Quartucciu e diverse altri centri della Sardegna. Le pene patteggiate per 8 imputati hanno oscillato tra 6 mesi e 5 anni e 8 mesi (anche se in continuazione con altre precedenti condanne). In due hanno scelto il rito ordinario e sono stati rinviati a giudizio, uno è stato condannato a 6 mesi in abbreviato e tre hanno ottenuto la messa alla prova.

