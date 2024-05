Dop Cheese Sardinia, formaggi di successo 

Si è chiusa con successo, tra Macomer e Villa Piercy, Dop Cheese Sardinia, tre giorni di eventi di Laore dedicata alle tre Dop casearie sarde. La forza del Fiore sardo Dop non si misura in tonnellate prodotte, appena 339 nel 2023. Anzi, quel dato fa comprendere la rarità, la magia del formaggio sardo per eccellenza. «Questo prodotto a latte crudo, non pastorizzato, si realizza in modo artigianale, come ci hanno insegnato i nostri avi», dice Salvatore Bussu, produttore pluripremiato di Ollolai con azienda a Macomer. «Dobbiamo continuare su questa strada, magari incontrando l’alta ristorazione. È il segreto del successo». Massimiliano Venusti, coordinatore del Settore lattiero caseario di Laore, aggiunge: «L’artigianalità premia sempre, con i suoi gesti cadenzati, le forme accarezzate. La maestria emoziona». L’evento ha riscosso consensi, conquistato ristoratori, giornalisti e food blogger che per tre giornate hanno solcato l’Isola, tra visite guidate in caseifici d’eccellenza, workshop e cooking show con lo chef stellato Francesco Stara. Un viaggio alla scoperta del Pecorino sardo a Dolianova, del Romano a Ittiri, del Fiore sardo dop dei fratelli Gianfranco e Salvatore Bussu a Macomer, premiati di recente da “Italian Cheese Awards”.

