Dono in ricordo di Enrico Lai 

La leva del 1972 di Gavoi dona un defibrillatore nel ricordo del “fedale” Enrico Lai, scomparso prematuramente. Sabato, in Municipio, la cerimonia con i coetanei che hanno pensato a una comunità più cardioprotetta. Presenti il sindaco Salvatore Lai con la Giunta, i famigliari di Lai, i responsabili delle associazioni Avos e Adi. «Abbiamo voluto ricordare un grande amico - dice la leva del 1972 - attraverso la generosità che lo animava. Enrico era sempre pronto a rendersi utile. Insieme al Comune ragioniamo sul punto in cui posizionare il defibrillatore, forse all’esterno della farmacia. Abbiamo provveduto a donazioni ad Avos, Adi e Lega per la lotta ai tumori». «Un gesto nobile nel ricordo di un grande cittadino che ha lasciato un vuoto nei nostri cuori», dice il sindaco. (g. i. o.)

