San Teodoro.
28 ottobre 2025 alle 00:22

Dono ecologico dagli ombrelloni abbandonati 

Fuori uso, rotti e abbandonati, gli ombrelloni delle spiagge di San Teodoro sono diventati borse. A trasformare i resti dei parasole, lasciati incustoditi sugli arenili, una turista residente a Genova, da anni affezionata frequentatrice delle coste galluresi che, durante la scorsa estate, ha raccolto gli oggetti destinati alla discarica. Recuperati e igienizzati i tessuti, dai vecchi ombrelloni, Luisa ha confezionato centocinquanta borsette e bustine. Coloratissime, a righe, piene di pesci e stelle marine, le sportine sono finite sui banchi di scuola, regalate da Luisa agli alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di San Teodoro, come esempio concreto di educazione ambientale e di cittadinanza attiva. «Un'iniziativa che unisce creatività, riuso e sensibilità ecologica, trasmettendo ai più piccoli un messaggio forte: ogni gesto, anche il più semplice, può contribuire a rendere il mondo più pulito e più bello», ha detto il delegato all'Istruzione del Comune, Gianluca Seazzu. «Un gesto d'amore per l'ambiente che fa la differenza, con un valore educativo che ha colpito e ispirato tutti noi», aggiunge l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca, Rita Deretta, impegnata a salvaguardare i suoi litorali.

