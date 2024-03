Donne, vino e cultura con i testi di Michela Murgia 

La Festa delle donne del vino propone un appuntamento a Cabras in occasione della Giornata internazionale della donna. Si intitola “Viaggio nel Sinis” e si terrà venerdì 8 marzo: sarà un brindisi alla memoria della scrittrice Michela mMrgia, nata nel comune dell’Oristanese, che ha portato in ogni sua opera i profumi, il gusto e l'amore per la sua terra.

Sarà l’occasione per ripercorrere, per voce di alcuni membri della sua famiglia e i suoi amici, alcuni dei passaggi letterari più significativi dell’autrice che raccontano la Sardegna. L’appuntamento che celebra le donne del vino, alla sua ottava edizione, coinvolge tutte le donne associate - in Sardegna sono una cinquantina - e che quest’anno porta il tema “Donne, vino e cultura”.

«Il tema scelto sarà fil rouge di tutte le iniziative dell'anno in corso e racchiude in sé i principali valori delle Donne del Vino - spiega Anna Maria Fara, socia delle Donne del Vino in Sardegna - l'amore per la propria terra, la salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio che ci circonda, in particolar modo quello vitivinicolo che rappresenta senza dubbio un patrimonio culturale di grande valore in grado di sintetizzare la storia, la cultura, l'arte e l'economia di ciascuna regione».

