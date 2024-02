Donne sorde, percorso antiviolenza  

Un convegno l’8 marzo sulla violenza di genere dalle 9 alle 13 nell’auditorium San Domenico, in via La Marmora. Questa l’iniziativa, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, del Centro antiviolenza “Donna Eleonora”, l’associazione “Prospettiva donna” e il Consiglio regionale dell’Ente nazionale sordi. Un appuntamento che arriva dopo il protocollo “Segni che diventano voce” per rendere accessibile anche alle donne sorde il percorso di affrancamento dalle condizioni di violenza. Ad aprire i lavori il presidente dell’Ens Sardegna Sergio Cao e della vice della sezione sassarese Claudia Porcu. Poi gli interventi tecnici di Giovanni Deiana (direzione generale delle politiche sociali della Regione), Daniela Masia (presidente Acli di Oristano) e Francesca Marras (responsabile “Donna Eleonora”). Spazio alle testimonianze di esperte come Rita Sala (sociologa e docente universitaria a Venezia), Sandra Erriu (referente siciliana del Comitato donne sorde) e Simonetta Ortu (interprete lingua italiana dei segni). In platea anche studenti delle Superiori. «Assisteremo anche alla performance della ballerina Valentina Giola, della scuola Arabesque - concludono gli organizzatori- L’ingresso è libero». Per informazioni: info@centroantiviolenzaoristano.it - sardegna@ens.it. ( m.g. )

