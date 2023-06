Donne sedate e poi violentate Per Di Fazio 9 anni in Appello  

MILANO. Condannato in Appello a 9 anni di reclusione l’imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, imputato per sei violenze sessuali con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio del 2021 per avere narcotizzato e violentato una 21enne, attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage. La procura generale aveva chiesto 12 anni, con una riduzione rispetto ai 15 anni e mezzo del primo processo in abbreviato . Prescritti i reati di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie, parte civile. Maria Teresa Zampogna, legale della donna, annuncia che farà causa allo Stato, «che non ha protetto né la mia assistita né suo figlio per tutti questi anni in cui ha chiesto aiuto alle autorità».

