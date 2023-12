Donne non pagano ticket 

Le donne vittime di violenza, in Alto Adige, saranno esonerate dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni specialistiche. Lo ha deciso la giunta provinciale di Bolzano. La misura si rivolge in generale alle persone, adulte o minori, che subiscono violenza in conseguenza della quale abbiano bisogno di cure, ma ovviamente, ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha come prime destinatarie le donne oggetto di maltrattamenti, «un tema assai sentito, che vogliamo affrontare con determinazione così come farà anche la futura giunta».