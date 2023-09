Donne nei dibattiti e sui media, mai più senza 

Mai più convegni, conferenze, forum, talk e dibattiti dove i generi non siano rappresentati in modo equo e la presenza femminile non sia garantita. D’altronde il claim della campagna, promossa dall’Unione europea nel 2018, è chiaro: “No women no panel, senza le donne non se ne parla”.

Il Memorandum adottato dalla Rai in quasi due anni ha coinvolto diverse istituzioni pubbliche e, ieri, è arrivato in Sardegna con la firma a Villa Devoto di un protocollo tra la televisione pubblica italiana, la Regione Sardegna, i Comuni di Cagliari e Sassari e i due atenei sardi. L’accordo siglato prevede non solo l’applicazione di un principio di equilibrio fra i sessi nella comunicazione pubblica, ma anche il monitoraggio delle buone pratiche, per misurare l’effettiva parità raggiunta e migliorare gli ambienti dove ancora esistono discriminazioni e pregiudizi.

Equilibrio di genere

Per la regione la firma al protocollo è stata messa dall’assessora agli Affari generali, Andreina Farris: «Sono principi che la Regione ha insiti nella sua nascita. Lo Statuto sardo, infatti, prevede che la Regione promuova l’equilibrio di genere, questo allineamento è per la stessa la prosecuzione di un lavoro che va avanti da tempo».Non ha voluto far mancare il suo messaggio il presidente Christian Solinas: «I mutamenti culturali richiedono anni ed è quindi importante agire fin da subito: siamo quindi convintamente partecipi di questa iniziativa».

I dati raccolti durante i monitoraggi saranno analizzati da un gruppo di ricerca del Cnr assieme a Rai, perché «se i cambiamenti sono lenti li si aiuta con i numeri», ribadiscono gli organizzatori che hanno parlato anche dei primi risultati, frutto dei conteggi nelle Regioni e nei Comuni che hanno già firmato l’accordo: nel 2022 su seicento eventi monitorati nel 36 per cento dei casi il panel è stato bilanciato, nel 34 per cento, invece, erano presenti solo donne, mentre nel restante 19 per cento solo uomini.

«Proposta concreta»

«La cronaca di questi giorni, i terribili casi di violenza sulle donne, ci mostrano che è ancora necessario agire per promuovere una cultura della parità», ha sottolineato la presidente della Rai, Marinella Soldi, appena nominata consigliera non esecutiva nel cda della Bbc. «No Women No Panel è un’iniziativa che la Rai sta portando nei territori, il luogo dove più stretto è il rapporto con i cittadini: una proposta semplice, ma estremamente concreta, che valorizza i talenti femminili nel segno dell’uguaglianza, del rispetto e della collaborazione tra uomini e donne. Serve un approccio scientifico per raggiungere un obiettivo sociale, mostrando modelli a cui aspirare e a cui riferirsi».

Certi che i numeri aiutino i Comuni a fare le scelte giuste anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e il vicesindaco di Sassari Gianfranco Meazza. «Vogliamo onorare gli obiettivi prefissati a partire dalla presenza delle donne nel dibattito pubblico, valorizzando competenze, esperienze e talenti femminili in attuazione dei principi di democrazia paritaria e pluralismo», ha detto Truzzu. «Nella nostra amministrazione stiamo lavorando per il riequilibrio non solo con la rappresentanza femminile nella Giunta, ma anche nell’organico e nelle posizioni organizzative», ha aggiunto, invece, Meazza.

Presente anche una delegazione di Giulia Sardegna, con Sandra Pani, Alessandra Menesini e Susi Ronchi, coordinatrice dell’associazione da sempre impegnata sulle pari opportunità nei media. «Professioniste, esperte, scienziate, studiose ci sono, ma vanno interpellate perché ogni argomento sia analizzato anche attraverso la visione e l’approccio delle donne. La Rai, servizio pubblico, Comuni e Regione, devono garantire par condicio di genere non solo nei panel. Ma è fondamentale assicurarla anche nei media perché la rappresentazione della realtà rispecchi tutte le sensibilità di donne e di uomini». L’iniziativa è stata condivisa anche dal rettore dell’ateneo cagliaritano Francesco Mola e dalla rappresentante di quello sassarese, Lucia Cardone.

