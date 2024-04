Donne maltrattate, lo sportello funziona  

È già preoccupante il primo bilancio del centro di ascolto contro la violenza di genere di Monserrato: a due mesi dall’apertura, già cinque donne hanno chiesto aiuto e iniziato un percorso di sostegno. Lo sportello che si trova in via XXXI marzo 1943, è nato da un’idea dell'associazione culturale Giuseppe Verdi e di Sirio Teatro Sardegna ed è autofinanziato. A gestirlo è la onlus cagliaritana Luna e Sole.

Allarme

«Dal giorno dopo l’inaugurazione abbiamo cominciato a ricevere le telefonate di donne che chiedevano un appuntamento», racconta Marinella Canu, presidente di Luna e Sole, «ciò dimostra che c’era bisogno di un servizio di questo tipo anche a Monserrato. Le donne che abbiamo in carico hanno capito che si potevano fidare e non è scontato perché in genere si ha vergogna». Quasi tutte non hanno preso l’iniziativa spontaneamente: sono state consigliate da amiche. «Alcune sono scoppiate a piangere raccontando quello che stanno vivendo», spiega Canu. La maggioranza è vittima del partner, ma c’è anche chi subisce violenza da parte del proprio figlio. Al centro ci sono una psicoterapeuta e un’avvocata.

Il percorso

Attualmente le ospiti stanno affrontando un percorso psicologico, nessuna per ora ha denunciato. «È una scelta esclusivamente loro», dice Canu, «ma dalle esperienze avute finora negli altri centri che la onlus gestisce, posso dire che la decisione matura dopo un percorso psicologico durante il quale prendono consapevolezza della situazione. Quando sono pronte, mettiamo a disposizione l’avvocata». C’è chi ha deciso di andarsene dalla casa del partner che la maltrattava o di mandarlo via. Qualche altra, invece, non l’ha ancora fatto. «La violenza psicologica non viene riconosciuta sempre», prosegue Canu, «ma grazie al percorso che fanno qui, prima o poi capiscono di esserne vittima e che la gelosia e il possesso non sono segni d’amore».

Il futuro

Presto ci saranno anche le operatrici di prima accoglienza. «Lancio un appello alle donne monserratine che ancora non hanno il coraggio di chiedere aiuto: qui troverete un posto accogliente, non verrete lasciate sole e garantiamo l'anonimato», dice Marinella Cau. Per ora il centro è aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 su appuntamento (ma per urgenze e codici rossi può aprire anche fuori orario). Per avere un appuntamento basta chiamare il numero 340 5619066.

RIPRODUZIONE RISERVATA