Donne maltrattate, casi in aumento 

Nell’ultimo mese un uomo ha colpito la moglie alla schiena con una sedia; un altro, sotto l’effetto dell’alcol, ha picchiato la propria compagna: sono solo gli ultimi episodi di violenza domestica che hanno fatto scattare a Capoterra un campanello d’allarme. A distanza esatta di un anno dall’omicidio di Slobodanka Metusev, la donna di origini serbe uccisa dal compagno nel centro di accoglienza per migranti, il problema delle violenze domestiche è ancora più marcato.

L’accordo

A preoccupare il Comune e i carabinieri della stazione, che nei giorni scorsi si sono incontrati per discutere del problema, è l’aumento degli interventi da codice rosso legati ad atti di violenza tra le mura domestiche perpetrati ai danni di donne e minori. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il Comune sia pronto a siglare un protocollo con la Procura per aderire alla rete di Comuni che offrono un luogo sicuro a chi, dopo aver denunciato un parente violento, cerca protezione: «Siamo molto preoccupati, nell’ultimo anno i casi di violenza domestica si sono moltiplicati. Alla base dei maltrattamenti, che non coinvolgono solo donne ma anche minori, ci sono sempre problemi legati alla dipendenza di droghe o alcol. Le denunce presentate ai carabinieri sono aumentate, è vero, ma ci sono ancora tante persone che subiscono in silenzio e non hanno il coraggio per liberarsi dalla morse dei maltrattamenti subiti in famiglia».

Il vertice

Il tema è stato affrontato durante il vertice in Municipio, al quale hanno partecipato anche il comandante della stazione locale dei carabinieri, il luogotenente Leonardo Del Gaudio, e la responsabile della polizia locale Roberta Maxia. «Dal punto di vista sociale, sanitario, burocratico e legale - spiega Garau - siamo pronti a supportare tutte le persone vittime di maltrattamenti, ma è necessario denunciare qualsiasi forma di violenza che si subisce, o a cui si assiste, o della quale si è a conoscenza».

Prevenzione

Donatella Dessì, assessora alle Pari opportunità e alla Pubblica istruzione, sottolinea l’importanza di sensibilizzare i ragazzi in età scolare: «Si può affrontare in maniera incisiva questo problema solamente in maniera coesa: servizi sociali, scuola e forze dell’ordine possono fare tanto per arginare i casi di violenza domestica. Per aiutare le vittime dei maltrattamenti è necessario intervenire in maniera tempestiva, al primo campanello d’allarme donne e minori devono ricevere tutta l’assistenza di cui hanno bisogno».

Silvia Cabras, presidente della Commissione politiche sociali, rimarca la correlazione tra i casi di violenza domestica e i problemi di alcol e droga vissuti in famiglia: «Alla base dei maltrattanti ci sono quasi sempre situazioni difficili legate a sostanze stupefacenti e alcolismo, una situazione complessa. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oltre alle scuole inviteremo anche le associazioni sportive per sensibilizzare sempre più giovani sul problema».

